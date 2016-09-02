Потужні зливи затопили Північну Корею, є жертви

В останні дні в Північній Кореї пройшли сильні зливи, які призвели до зсувів.

Потужні зливи затопили Північну Корею / BBC

Про це повідомляє південнокорейське видання Yonhap з посиланням на джерела в КНДР.

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Зійшли зсуви в провінції Хамген-пукто і Янгандо, там загинули люди і зруйновані будівлі.

У місті Хесан обвалився п'ятиповерховий житловий будинок, де могли перебувати близько 80 осіб. Також повідомляється про жертви в містах Муса і Онсон.

На даний момент розвідка Південної Кореї з'ясовує інформацію про точну кількість загиблих і руйнування, які завдала стихія.

Нагадаємо, шторм "Ерміна", який сформувався в Мексиканській затоці, досяг сили урагану і загрожує кільком американським штатам.