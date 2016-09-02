На вихідних в Україні без опадів, найтепліше буде на півдні - до +30° (карта)

12:00, 2 вересня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних в Україні температура підніметься до +30°, без опадів.

lifekiev.com
На вихідних в Україні без опадів / lifekiev.com

У столиці в суботу сонячно, температура повітря вночі +12°, вдень +24°. У неділю без опадів, +16°...+27°.

У Львові завтра хмарно з проясненнями, вночі +12°, вдень +25°. У неділю без опадів, +13°...+28°.

Сьогодні в Україні без опадів, у центральних областях до +28° (карта)

Мешканцям Луцька синоптики обіцяють на вихідних невелику хмарність. Температура повітря в суботу вночі +12°, вдень +25°. У неділю вночі +16°, вдень +29°.

У Вінниці в суботу мінлива хмарність, температура повітря +14°...+26°. У неділю до +27°, без опадів.

Одеситам на завтра обіцяють невелику хмарність, температура вночі +15°, вдень +28°. У неділю без опадів, температура +16°...+30°.

У Харкові в суботу хмарно, температура вночі +12°, вдень +23°. У неділю +12°...+25°, без опадів.

УНИАН
Прогноз на 3 вересня / УНІАН
УНИАН
Прогноз на 4 вересня / УНІАН

У Дніпрі в суботу малохмарно. Температура вночі +14°, вдень +27°. У неділю без опадів, температура повітря +15°...+28°.

У Сімферополі завтра малохмарно, +13°...+28°. У неділю +14°...+27° хмарно з проясненнями.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють практично безхмарну погоду, температура вночі +15°, вдень +25°. У неділю сонячно, температура підніметься до +26°.

У Краматорську в суботу хмарно, температура вночі +11°, вдень +23°. У неділю температура підніметься до +26°, без опадів.

У Сєвєродонецьку завтра хмарно, температура вночі +15°, вдень +24°. У неділю +13°...+26°, хмарно з проясненнями.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу без опадів, температура до +21°. У неділю невелика хмарність, вночі +8°, вдень +22°.

У Моршині на Львівщині в суботу хмарно з проясненнями, вночі +12°, вдень +26°. У неділю сонячно, вночі +14°, вдень до +28°.

У Трускавці в суботу хмарно з проясненнями, температура до +25°. У неділю температура вдень +24°, без опадів.

У Сваляві завтра ясно, +25°, у неділю сонячно, температура повітря +11° ...+24°.

На популярних маршрутах України в четвер і п'ятницю буде тепло і без опадів

У Затоці на вихідних без опадів, повітря прогріється до +26°.

У Бердянську в суботу без опадів, температура до +25°. У неділю температура до +26°, ясно.

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