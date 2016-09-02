На вихідних в Україні без опадів, найтепліше буде на півдні - до +30° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних в Україні температура підніметься до +30°, без опадів.
У столиці в суботу сонячно, температура повітря вночі +12°, вдень +24°. У неділю без опадів, +16°...+27°.
У Львові завтра хмарно з проясненнями, вночі +12°, вдень +25°. У неділю без опадів, +13°...+28°.
Сьогодні в Україні без опадів, у центральних областях до +28° (карта)
Мешканцям Луцька синоптики обіцяють на вихідних невелику хмарність. Температура повітря в суботу вночі +12°, вдень +25°. У неділю вночі +16°, вдень +29°.
У Вінниці в суботу мінлива хмарність, температура повітря +14°...+26°. У неділю до +27°, без опадів.
Одеситам на завтра обіцяють невелику хмарність, температура вночі +15°, вдень +28°. У неділю без опадів, температура +16°...+30°.
У Харкові в суботу хмарно, температура вночі +12°, вдень +23°. У неділю +12°...+25°, без опадів.
У Дніпрі в суботу малохмарно. Температура вночі +14°, вдень +27°. У неділю без опадів, температура повітря +15°...+28°.
У Сімферополі завтра малохмарно, +13°...+28°. У неділю +14°...+27° хмарно з проясненнями.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють практично безхмарну погоду, температура вночі +15°, вдень +25°. У неділю сонячно, температура підніметься до +26°.
У Краматорську в суботу хмарно, температура вночі +11°, вдень +23°. У неділю температура підніметься до +26°, без опадів.
У Сєвєродонецьку завтра хмарно, температура вночі +15°, вдень +24°. У неділю +13°...+26°, хмарно з проясненнями.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу без опадів, температура до +21°. У неділю невелика хмарність, вночі +8°, вдень +22°.
У Моршині на Львівщині в суботу хмарно з проясненнями, вночі +12°, вдень +26°. У неділю сонячно, вночі +14°, вдень до +28°.
У Трускавці в суботу хмарно з проясненнями, температура до +25°. У неділю температура вдень +24°, без опадів.
У Сваляві завтра ясно, +25°, у неділю сонячно, температура повітря +11° ...+24°.
На популярних маршрутах України в четвер і п'ятницю буде тепло і без опадів
У Затоці на вихідних без опадів, повітря прогріється до +26°.
У Бердянську в суботу без опадів, температура до +25°. У неділю температура до +26°, ясно.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +14°
-
Дніпро+25°... +12°
-
Донецьк+25°... +9°
-
Житомир+27°... +14°
-
Запоріжжя+26°... +13°
-
Івано-Франківськ+27°... +13°
-
Київ+24°... +14°
-
Кіровоград+25°... +11°
-
Луганськ+23°... +9°
-
Луцьк+29°... +16°
-
Львів+29°... +16°
-
Миколаїв+29°... +16°
-
Одеса+29°... +17°
-
Полтава+22°... +11°
-
Рівне+29°... +15°
-
Сімферополь+29°... +16°
-
Суми+20°... +9°
-
Тернопіль+28°... +14°
-
Харків+21°... +10°
-
Херсон+29°... +16°
-
Хмельницький+27°... +14°
-
Черкаси+25°... +13°
-
Чернігів+24°... +11°
-
Чернівці+29°... +15°