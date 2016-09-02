Водіїв на автодорогах України очікує тепла погода без опадів

На українських дорогах 2-4 вересня температура підніметься до +30°, опадів не очікується.

На автошляхах України без опадів / loginincorrect.livejournal.com

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів, температура до +28°. Завтра на цьому маршруті невелика хмарність, температура +24°...+27°. У неділю очікується ясна погода, до +30°.

На трасі Київ - Ужгород сьогодні без опадів, температура у дорозі +22°... +27°. Завтра на цьому маршруті мінлива хмарність, температура до +28°. У неділю по цьому маршруту безхмарно, температура в дорозі +26°... +33°.

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На трасі Київ - Харків сьогодні опадів не очікується. Температура в дорозі +24°... +25°. Завтра подорожуючих за цим маршрутом буде очікувати невелика хмарність, температура +26°... +29°. У неділю без опадів, до +29°.

На Маріупольському напрямку без опадів, температура +23°...+26°. Завтра по цьому маршруту очікується невелика хмарність. У неділю малохмарно, до +27°.

На дорозі Київ - Чернівці сьогодні малохмарно. Температура в дорозі +26°... +28°. У суботу на цьому маршруті очікується мінлива хмарність. У неділю без опадів, температура до 29 градусів тепла.

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