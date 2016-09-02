Водіїв на автодорогах України очікує тепла погода без опадів
На українських дорогах 2-4 вересня температура підніметься до +30°, опадів не очікується.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів, температура до +28°. Завтра на цьому маршруті невелика хмарність, температура +24°...+27°. У неділю очікується ясна погода, до +30°.
На трасі Київ - Ужгород сьогодні без опадів, температура у дорозі +22°... +27°. Завтра на цьому маршруті мінлива хмарність, температура до +28°. У неділю по цьому маршруту безхмарно, температура в дорозі +26°... +33°.
На вихідних в Україні без опадів, найтепліше буде на півдні - до +30° (карта)
На трасі Київ - Харків сьогодні опадів не очікується. Температура в дорозі +24°... +25°. Завтра подорожуючих за цим маршрутом буде очікувати невелика хмарність, температура +26°... +29°. У неділю без опадів, до +29°.
На Маріупольському напрямку без опадів, температура +23°...+26°. Завтра по цьому маршруту очікується невелика хмарність. У неділю малохмарно, до +27°.
На дорозі Київ - Чернівці сьогодні малохмарно. Температура в дорозі +26°... +28°. У суботу на цьому маршруті очікується мінлива хмарність. У неділю без опадів, температура до 29 градусів тепла.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +14°
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Дніпро+25°... +12°
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Донецьк+25°... +9°
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Житомир+27°... +14°
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Запоріжжя+26°... +13°
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Івано-Франківськ+27°... +13°
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Київ+24°... +14°
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Кіровоград+25°... +11°
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Луганськ+23°... +9°
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Луцьк+29°... +16°
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Львів+29°... +16°
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Миколаїв+29°... +16°
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Одеса+29°... +17°
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Полтава+22°... +11°
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Рівне+29°... +15°
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Сімферополь+29°... +16°
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Суми+20°... +9°
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Тернопіль+28°... +14°
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Харків+21°... +10°
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Херсон+29°... +16°
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Хмельницький+27°... +14°
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Черкаси+25°... +13°
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Чернігів+24°... +11°
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Чернівці+29°... +15°