Жителів села Мельничне Приморського краю (РФ) евакуювали через прорив дамби.

У затопленому Примор'ї через прорив дамби евакуювали 200 осіб newsvl.ru

Про це повідомляє прес-служба адміністрації краю.

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Вранці 2 вересня відбулося часткове руйнування земляного насипу на березі річки Велика Уссурка в селі Млинове. Річка розділяє населений пункт навпіл, розмито близько 30 м берегоукріплювальних споруд, у результаті виявилася підтоплена половина приватних подвір'їв - близько 150 будинків.

Зараз 200 евакуйованих жителів села перебувають у пункті тимчасового розміщення, організованому в школі.

Нагадаємо, 31 серпня у Приморському краї (РФ) в результаті тайфуну "Лайонрок" випала тримісячна норма опадів.