У Китаї через тайфун "Лайонрок" евакуювали понад 40 тисяч осіб

На північному сході Китаю евакуювали понад 40 тис. людей через тайфун "Лайонрок".

Reuters

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на газету "Цзефанцзюнь бао".

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Найбільше постраждав Яньбянь-Корейський автономний округ в провінції Цзілінь, де через сильні зливи різко підвищився рівень води у річках. Сюди направили понад 3,6 тис. військових і бійців Народної озброєної поліції.

Усього від удару стихії на північному сході Китаю постраждала понад 71 тис. осіб.

У той же час, за повідомленнями Asahi Shimbun, кількість жертв тайфуну "Лайонрок" в Японії збільшилася до 14 осіб.

Нагадаємо, 31 серпня у Приморському краї (РФ) в результаті тайфуну "Лайонрок" випала тримісячна норма опадів.