У Китаї через тайфун "Лайонрок" евакуювали понад 40 тисяч осіб
На північному сході Китаю евакуювали понад 40 тис. людей через тайфун "Лайонрок".
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на газету "Цзефанцзюнь бао".
В Японії вирує тайфун "Лайонрок"
Найбільше постраждав Яньбянь-Корейський автономний округ в провінції Цзілінь, де через сильні зливи різко підвищився рівень води у річках. Сюди направили понад 3,6 тис. військових і бійців Народної озброєної поліції.
Усього від удару стихії на північному сході Китаю постраждала понад 71 тис. осіб.
У той же час, за повідомленнями Asahi Shimbun, кількість жертв тайфуну "Лайонрок" в Японії збільшилася до 14 осіб.
Нагадаємо, 31 серпня у Приморському краї (РФ) в результаті тайфуну "Лайонрок" випала тримісячна норма опадів.
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