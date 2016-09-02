Під час бурі в Ірані загинули 4 людини

16:19, 2 вересня 2016
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У результаті бурі в прикаспійських провінціях Ірану загинули 4 людини.

Reuters
Reuters

З 1 вересня на півночі країни вирує сильна буря, що супроводжується дощами.

Найбільше від стихії постраждали провінції Голестан і Мазандеран, передає ТАСС з посиланням на місцеве телебачення.

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Багато населених пунктів, які знаходяться на узбережжі Каспійського моря, виявилися затопленими.

На сході провінції Голестан три члени однієї родини стали жертвами повені. Ще один чоловік загинув у результаті удару блискавки в населеному пункті Газальдже тієї ж провінції.

У районі міста Амоль провінції Мазандеран вітер пошкодив покрівлі 900 житлових будинків і 100 промислових споруд.

Місто Астара виявилося майже повністю затопленим водою.

Нагадаємо, у Північній Кореї пройшли сильні зливи, які призвели до зсувів.

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