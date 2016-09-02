Літо цього року стало п'ятим серед найспекотніших в історії Києва
За даними Центральної геофізичної обсерваторії, середня температура повітря календарного літа 2016 року в Києві склала +21,4°, що на 2,7° перевищує кліматичну норму.
В цілому всі три літніх місяці були тепліші від кліматичної норми, але в липні було зафіксовано найбільше відхилення від норми +3,1°, передає DT.UA. Протягом літа було 24 дні з температурою вище +30,0°. До особливостей цього літа в Києві синоптики відносять надзвичайно сухі три місяці, особливо в червень, в якому випало лише 21% кліматичної норми.
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Недобір опадів склав 142 мм, їх випало всього 38% від кліматичної норми. Однак найбільш засушливим залишається торішнє літо, коли опадів випало лише 30% від кліматичної норми.
Незважаючи на спекотне літо, протягом літа неодноразово спостерігалися різкі перепади температури повітря. У цілому температура перших восьми місяців перевищила кліматичну норму на 2,7°, що є передумовою входження цього року в трійку найтепліших за 136 років спостереження у столиці.
За даними Центральної геофізичної обсерваторії, 23 серпня в Києві спостерігалася найтепліша ніч з 1881 року. Температура вночі не опустилася нижче 22,2°, що вище на 0,1° попереднього рекордного значення цієї дати 1946 року.
Це був 29-й температурний рекорд з початку цього року в Києві, причому 28 з них перевищили попередні значення в бік потепління.
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