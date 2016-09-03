Ураган Ерміна знеструмив у Флориді 300 тисяч будинків

Ураган Ерміна, що пройшов у п'ятницю над американським штатом Флорида, залишив без електрики майже 300 тисяч житлових будинків і підприємств, вирвав з корінням безліч дерев, а також викликав повені у низинних районах.

REUTERS

Ерміна перетнула берегову лінію з боку Мексиканської затоки, в 30 кілометрах на південь від столиці штату, Таллахассі, пише Бі-Бі-Сі.

Швидкість вітру сягала 130 кілометрів на годину. У ряді районів п'яти округів штату через загрозу затоплення була оголошена евакуація жителів.

Читайте також Тропічний шторм "Ерл" перетворився в ураган, Мексиці почалася евакуація (фоторепортаж)

REUTERS

В результаті удару стихії загинула як мінімум одна людина - в місті Окала на намет, в якому спав бездомний, впало дерево.

Після проходження над Флоридою ураган послабшав до рівня тропічного шторму. Однак зараз Ерміна рухається над Атлантикою в напрямку Південної та Північної Кароліни, і, як прогнозують метеорологи, він може набрати ще більшу силу.