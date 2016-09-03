Ураган Ерміна знеструмив у Флориді 300 тисяч будинків
Ураган Ерміна, що пройшов у п'ятницю над американським штатом Флорида, залишив без електрики майже 300 тисяч житлових будинків і підприємств, вирвав з корінням безліч дерев, а також викликав повені у низинних районах.
Ерміна перетнула берегову лінію з боку Мексиканської затоки, в 30 кілометрах на південь від столиці штату, Таллахассі, пише Бі-Бі-Сі.
Швидкість вітру сягала 130 кілометрів на годину. У ряді районів п'яти округів штату через загрозу затоплення була оголошена евакуація жителів.
Тропічний шторм "Ерл" перетворився в ураган, Мексиці почалася евакуація (фоторепортаж)
В результаті удару стихії загинула як мінімум одна людина - в місті Окала на намет, в якому спав бездомний, впало дерево.
Після проходження над Флоридою ураган послабшав до рівня тропічного шторму. Однак зараз Ерміна рухається над Атлантикою в напрямку Південної та Північної Кароліни, і, як прогнозують метеорологи, він може набрати ще більшу силу.
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