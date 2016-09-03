В Італії стався ще один землетрус

Епіцентр підземних поштовхів знаходився приблизно в 120 км на північний схід від Риму і в 30 км на захід від міста Асколі-Пічено, яке постраждалого від землетрусу 25 серпня.

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Землетрус магнітудою 4,5 стався в Центральній Італії. Про це повідомив Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр, передає ТАСС.

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Епіцентр підземних поштовхів знаходився приблизно в 120 км на північний схід від Риму і в 30 км на захід від міста Асколі-Пічено, яке постраждало від землетрусу 25 серпня. Вогнище залягало на глибині 9 км.

У той же час Метеорологічна обсерваторія Гонконгу оцінює магнітуду землетрусу в 5,0. Інформація про його можливі наслідки поки не надходила.

25 серпня в центрі Італії стався землетрус магнітудою 6,0. За ним пішла серія потужних афтершоків. Землетрус призвів до значних руйнувань невеликих міст.

В результаті катастрофи загинули, за останніми даними, 294 людини, понад 400 постраждали, позбулися даху над головою понад 2 тис. осіб. В зоні події продовжують розбирати завали.