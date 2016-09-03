США сколихнув потужний землетрус: поштовхи відчули мешканці 6 штатів
Осередок залягав на глибині 6,6 кілометра.
У суботу, 3 вересня, в американському штаті Оклахома стався землетрус магнітудою 5,6 балів. Землетрус зафіксовано в 14 кілометрах на північний захід від міста Пауні, повідомляє ТСН.ua.
"Інформація від місцевої влади про можливі руйнування інфраструктури або постраждалих не надходила. Однак, як інформує видання, потужний землетрус не завдав значних ушкоджень", - йдеться в повідомленні.
Згідно повідомлення Геологічної служби США, підземні поштовхи відчували мешканці 6 інших штатів - Канзасу, Арканзасу, Міссурі, Техасу, Небраски і Айови.
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Як повідомляв УНІАН, у результаті землетрусу 24 серпня в Італії загинуло 293 особи.
Зазначається, що підземний поштовх магнітудою 6,1 був зареєстрований у районі міста Терні, на кордоні областей Лаціо та Умбрія.
Через годину після першого поштовху стався повторний землетрус магнітудою 5,5 балів.
У результаті землетрусу було завдано серйозної шкоди місту Аматріче.
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