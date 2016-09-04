Наслідки тайфуну у Примор'ї: підтоплено понад три тисячі будинків

Через тайфун "Лайонрок" у Приморському краї РФ евакуйовано понад 700 осіб.

У Примор'ї пронісся тайфун / primorsky.ru

В результаті проливних дощів в Приморському краї підтоплено понад три тисячі будинків. Оголошено режим надзвичайної ситуації. Про це повідомляє Далекосхідний регіональний центр МНС РФ.

Читайте також США сколихнув потужний землетрус: поштовхи відчули мешканці 6 штатів

Станом на 10.00 за місцевим часом підтоплено 3261 будинок в Анучинському, Красноармійському, Кавалерівському, Лазівському, Михайлівському, Ольгинському, Тернейському, Хасанському, Чугуївському, Шкотовському, Яковлевському районах, а також на території Далекогірського міського округу та міста Уссурійська. Крім цього, вода увійшла до 1086 прибудинкових територій. У регіоні введено режим надзвичайної ситуації федерального рівня.

"На 32 ділянках автодоріг Приморського краю спостерігаються переливи загальною протяжністю 30,5 км", - сказано в повідомленні.

За даними рятувальників, всього з підтоплених районів евакуйовано 722 людини.

Нагадаємо, 31 серпня у Приморському краї (РФ) в результаті тайфуну "Лайонрок" випала тримісячна норма опадів.