Наслідки тайфуну у Примор'ї: підтоплено понад три тисячі будинків

07:45, 4 вересня 2016
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Через тайфун "Лайонрок" у Приморському краї РФ евакуйовано понад 700 осіб.

primorsky.ru
У Примор'ї пронісся тайфун / primorsky.ru

В результаті проливних дощів в Приморському краї підтоплено понад три тисячі будинків. Оголошено режим надзвичайної ситуації. Про це повідомляє Далекосхідний регіональний центр МНС РФ.

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Станом на 10.00 за місцевим часом підтоплено 3261 будинок в Анучинському, Красноармійському, Кавалерівському, Лазівському, Михайлівському, Ольгинському, Тернейському, Хасанському, Чугуївському, Шкотовському, Яковлевському районах, а також на території Далекогірського міського округу та міста Уссурійська. Крім цього, вода увійшла до 1086 прибудинкових територій. У регіоні введено режим надзвичайної ситуації федерального рівня.

"На 32 ділянках автодоріг Приморського краю спостерігаються переливи загальною протяжністю 30,5 км", - сказано в повідомленні.

За даними рятувальників, всього з підтоплених районів евакуйовано 722 людини.

Нагадаємо, 31 серпня у Приморському краї (РФ) в результаті тайфуну "Лайонрок" випала тримісячна норма опадів.

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