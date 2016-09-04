Наслідки тайфуну у Примор'ї: підтоплено понад три тисячі будинків
Через тайфун "Лайонрок" у Приморському краї РФ евакуйовано понад 700 осіб.
В результаті проливних дощів в Приморському краї підтоплено понад три тисячі будинків. Оголошено режим надзвичайної ситуації. Про це повідомляє Далекосхідний регіональний центр МНС РФ.
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Станом на 10.00 за місцевим часом підтоплено 3261 будинок в Анучинському, Красноармійському, Кавалерівському, Лазівському, Михайлівському, Ольгинському, Тернейському, Хасанському, Чугуївському, Шкотовському, Яковлевському районах, а також на території Далекогірського міського округу та міста Уссурійська. Крім цього, вода увійшла до 1086 прибудинкових територій. У регіоні введено режим надзвичайної ситуації федерального рівня.
"На 32 ділянках автодоріг Приморського краю спостерігаються переливи загальною протяжністю 30,5 км", - сказано в повідомленні.
За даними рятувальників, всього з підтоплених районів евакуйовано 722 людини.
Нагадаємо, 31 серпня у Приморському краї (РФ) в результаті тайфуну "Лайонрок" випала тримісячна норма опадів.
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