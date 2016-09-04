В Японії через тайфун "Лайонрок" загинули вже 16 осіб

16:48, 4 вересня 2016
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Число жертв тайфуну "Лайонрок", який обрушився на північні і північно-східні регіони Японії цього тижня, зросла до 16 осіб.

REUTERS
REUTERS

Про це, як передає ТАСС, повідомив сьогодні телеканал NHK.

Найбільшу кількість жертв зафіксовано в префектурі Івате, 9 з них проживали в будинку престарілих в місті Іваидзумі. Їх тіла рятувальники виявили в минулу середу.

На початку тижня на північному сході острова Хонсю і на північному острові Хоккайдо тайфун призвів до розливу річок, прориву дамб. Сотні будинків залишилися без світла. Також було скасовано понад 100 авіарейсів.

У Китаї через тайфун "Лайонрок" евакуювали понад 40 тисяч осіб

У середині серпня на Японію обрушився тайфун "Міндуль", в результаті чого одна людина загинула, більше 60 постраждали. Рекомендацію про евакуацію тоді отримали понад півмільйона жителів.

Між тим до південно-західної частині Японії наближається новий тропічний шторм. За прогнозами метеорологів, він досягне території острова Кюсю в понеділок вранці.

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