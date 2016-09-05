На заході України сьогодні буде прохолодно і дощитиме, в інших регіонах спекотно і без опадів (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 5 вересня в Україні вдень до +32°, у західних областях пройдуть дощі.

В Україні сьогодні переважно без опадів / galleryua.com, berlum

У столиці без опадів, удень +30°. Вітер мінливий, до 4.1 м/с.

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У Львові 5 вересня дощ з грозою, температура повітря вдень +21°. Вітер мінливий, слабкий.

У Луцьку сьогодні гроза. Температура повітря вдень +23°. Вітер мінливий, до 4.2 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці в понеділок без опадів. Температура до +29°. Вітер південний і південно-західний, легкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють ясну погоду, температура вдень +30°, вітер південний і південно-західний, до 5.6 м/с.

В Україні сьогодні до +32° / УНІАН

У Харкові малохмарно. Температура до +29°, вітер південний і південно-західний, слабкий.

У Сімферополі сьогодні без опадів. Температура вдень +31°. Вітер мінливий, до 3.1 м/с.

У Дніпрі очікується практично безхмарна погода. Температура повітря +32°. Вітер південний і південно-західний, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +28°. Вітер змінний, до 2.7 м/с.

У Краматорську в понеділок без опадів, удень +29°. Вітер південний і південно-західний, легкий.

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У Сєвєродонецьку сьогодні невелика хмарність, температура вдень +30°. Вітер південний і південно-західний, до 3,5 м/с.

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