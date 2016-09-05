На заході України сьогодні буде прохолодно і дощитиме, в інших регіонах спекотно і без опадів (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 5 вересня в Україні вдень до +32°, у західних областях пройдуть дощі.
У столиці без опадів, удень +30°. Вітер мінливий, до 4.1 м/с.
У центрі та на заході України до 5 вересня очікується надзвичайна пожежна небезпека
У Львові 5 вересня дощ з грозою, температура повітря вдень +21°. Вітер мінливий, слабкий.
У Луцьку сьогодні гроза. Температура повітря вдень +23°. Вітер мінливий, до 4.2 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці в понеділок без опадів. Температура до +29°. Вітер південний і південно-західний, легкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють ясну погоду, температура вдень +30°, вітер південний і південно-західний, до 5.6 м/с.
У Харкові малохмарно. Температура до +29°, вітер південний і південно-західний, слабкий.
У Сімферополі сьогодні без опадів. Температура вдень +31°. Вітер мінливий, до 3.1 м/с.
У Дніпрі очікується практично безхмарна погода. Температура повітря +32°. Вітер південний і південно-західний, слабкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +28°. Вітер змінний, до 2.7 м/с.
У Краматорську в понеділок без опадів, удень +29°. Вітер південний і південно-західний, легкий.
У Сєвєродонецьку сьогодні невелика хмарність, температура вдень +30°. Вітер південний і південно-західний, до 3,5 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +14°
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Дніпро+25°... +12°
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Донецьк+25°... +9°
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Житомир+27°... +14°
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Запоріжжя+26°... +13°
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Івано-Франківськ+27°... +13°
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Київ+24°... +14°
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Кіровоград+25°... +11°
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Луганськ+23°... +9°
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Луцьк+29°... +16°
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Львів+29°... +16°
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Миколаїв+29°... +16°
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Одеса+29°... +17°
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Полтава+22°... +11°
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Рівне+29°... +15°
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Сімферополь+29°... +16°
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Суми+20°... +9°
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Тернопіль+28°... +14°
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Харків+21°... +10°
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Херсон+29°... +16°
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Хмельницький+27°... +14°
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Черкаси+25°... +13°
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Чернігів+24°... +11°
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Чернівці+29°... +15°