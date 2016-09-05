На заході України сьогодні буде прохолодно і дощитиме, в інших регіонах спекотно і без опадів (карта)

08:09, 5 вересня 2016
1405
0

Згідно з даними Погода УНІАН, 5 вересня в Україні вдень до +32°, у західних областях пройдуть дощі.

galleryua.com, berlum
В Україні сьогодні переважно без опадів / galleryua.com, berlum

У столиці без опадів, удень +30°. Вітер мінливий, до 4.1 м/с.

У центрі та на заході України до 5 вересня очікується надзвичайна пожежна небезпека

У Львові 5 вересня дощ з грозою, температура повітря вдень +21°. Вітер мінливий, слабкий.

У Луцьку сьогодні гроза. Температура повітря вдень +23°. Вітер мінливий, до 4.2 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці в понеділок без опадів. Температура до +29°. Вітер південний і південно-західний, легкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють ясну погоду, температура вдень +30°, вітер південний і південно-західний, до 5.6 м/с.

УНИАН
В Україні сьогодні до +32° / УНІАН

У Харкові малохмарно. Температура до +29°, вітер південний і південно-західний, слабкий.

У Сімферополі сьогодні без опадів. Температура вдень +31°. Вітер мінливий, до 3.1 м/с.

У Дніпрі очікується практично безхмарна погода. Температура повітря +32°. Вітер південний і південно-західний, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +28°. Вітер змінний, до 2.7 м/с.

У Краматорську в понеділок без опадів, удень +29°. Вітер південний і південно-західний, легкий.

Злива затопила вулиці Батумі

У Сєвєродонецьку сьогодні невелика хмарність, температура вдень +30°. Вітер південний і південно-західний, до 3,5 м/с.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Прогноз погоди на 10 червня: сухо і спекотно Прогноз погоди на 10 червня: сухо і спекотно
П'ятеро осіб загинули в Китаї в результаті сходження зсуву П'ятеро осіб загинули в Китаї в результаті сходження зсуву
У центрі Запоріжжя помітили смерч (відео) У центрі Запоріжжя помітили смерч (відео)
Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття
Виверження вулкана на Гаваях: лава знищила 350 будинків Виверження вулкана на Гаваях: лава знищила 350 будинків
Через виверження вулкана в Гватемалі загинули 109 осіб Через виверження вулкана в Гватемалі загинули 109 осіб
Синоптики дали прогноз погоди на все літо в Україні Синоптики дали прогноз погоди на все літо в Україні

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 24 °
Похмуро, дощі з грозами
Погода Стерлінг
92 %
762 мм
3.4 м/с
96 %
Стрічка новин