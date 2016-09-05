У Києві сьогодні темпераутра підніметься до +29°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 5 вересня, у столиці повітря прогріється до +29°, опадів синоптики не обіцяють.

Сьогодні в Києві без опадів / gloss.ua

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +29°, ввечері - до +23°. Вітер мінливий, до 4.1 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 06:18, а зайде о 19:32.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня в Україні вдень до +32°, у західних областях пройдуть дощі.

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