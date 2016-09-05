У Києві сьогодні темпераутра підніметься до +29°, без опадів

08:30, 5 вересня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 5 вересня, у столиці повітря прогріється до +29°, опадів синоптики не обіцяють.

gloss.ua
Сьогодні в Києві без опадів / gloss.ua

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +29°, ввечері - до +23°. Вітер мінливий, до 4.1 м/с.

У центрі та на заході України до 5 вересня очікується надзвичайна пожежна небезпека

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 06:18, а зайде о 19:32.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня в Україні вдень до +32°, у західних областях пройдуть дощі.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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