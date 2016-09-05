Тайфун "Намтеун" обрушився на узбережжя префектури Нагасакі, рятувальники попереджають людей про сильний вітер, зливи і зсуви.

Тайфун "Намтеун" вирує в Японії / visibleearth.nasa.gov

Про це повідомляє The Japan Times.

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Тайфун обрушився на сушу вночі в понеділок, зараз він рухається на північний схід зі швидкістю 20 км/год.

За прогнозами метеорологів, до кінця доби на півночі островів Кюсю і Сікоку випаде до 150 мм опадів, у місті Осака очікується 180 мм.

Через "Намтеун" на даний момент постраждала одна людина: її збив сильний вітер. На щастя, обійшлося без серйозних травм.

Нагадаємо, число жертв тайфуну "Лайонрок", який обрушився на північні і північно-східні регіони Японії, зросла до 16 осіб.