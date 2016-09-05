Погода на тиждень: в Україні буде тепло, опади очікуються тільки в понеділок

10:32, 5 вересня 2016
2572
0

Цього тижня в Україні буде практично без опадів, у середу на півдні температура підніметься до +33°.

Sergey Zozula, panoramio
В Україні цього тижня практично без опадів / Sergey Zozula, panoramio

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок на заході України пройдуть дощі, на решті території без опадів, температура вдень підніметься до +32°.

У вівторок, 6 вересня, у країні очікується малохмарна погода. Температура вдень +24°...+32°.

На заході України сьогодні буде прохолодно і дощитиме, в інших регіонах спекотно і без опадів (карта)

У середу, 31 серпня, в Україні без опадів. Температура вночі +8°...+14°, вдень до +33°.

У четвер практично по всій Україні мінлива хмарність, вночі +10°...+14°, вдень до +30°.

У п'ятницю в Україні сонячно і без опадів. Прогнозована температура повітря по країні удень +21°...+30°.

У суботу по всій країні очікується ясна погода. Температура вночі +7°...+14°, вдень до +28°.

У неділю в Україні без опадів, температура вночі +8°...+14°, вдень до +29°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Словенії гігантський град з тенісний м'яч побив авто і будинки (фото) У Словенії гігантський град з тенісний м'яч побив авто і будинки (фото)
П'ятеро осіб загинули в Китаї в результаті сходження зсуву П'ятеро осіб загинули в Китаї в результаті сходження зсуву
У центрі Запоріжжя помітили смерч (відео) У центрі Запоріжжя помітили смерч (відео)
Виверження вулкана Фуего: у Гватемалі тривають рятувальні роботи Виверження вулкана Фуего: у Гватемалі тривають рятувальні роботи
Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття
Виверження вулкана на Гаваях: лава знищила 350 будинків Виверження вулкана на Гаваях: лава знищила 350 будинків
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку Синоптики попереджають про пожежну небезпеку

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 24 °
Похмуро, дощі з грозами
Погода Стерлінг
92 %
762 мм
3.4 м/с
96 %
Стрічка новин