Погода на тиждень: в Україні буде тепло, опади очікуються тільки в понеділок
Цього тижня в Україні буде практично без опадів, у середу на півдні температура підніметься до +33°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок на заході України пройдуть дощі, на решті території без опадів, температура вдень підніметься до +32°.
У вівторок, 6 вересня, у країні очікується малохмарна погода. Температура вдень +24°...+32°.
На заході України сьогодні буде прохолодно і дощитиме, в інших регіонах спекотно і без опадів (карта)
У середу, 31 серпня, в Україні без опадів. Температура вночі +8°...+14°, вдень до +33°.
У четвер практично по всій Україні мінлива хмарність, вночі +10°...+14°, вдень до +30°.
У п'ятницю в Україні сонячно і без опадів. Прогнозована температура повітря по країні удень +21°...+30°.
У суботу по всій країні очікується ясна погода. Температура вночі +7°...+14°, вдень до +28°.
У неділю в Україні без опадів, температура вночі +8°...+14°, вдень до +29°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +14°
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Дніпро+25°... +12°
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Донецьк+25°... +9°
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Житомир+27°... +14°
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Запоріжжя+26°... +13°
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Івано-Франківськ+27°... +13°
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Київ+24°... +14°
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Кіровоград+25°... +11°
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Луганськ+23°... +9°
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Луцьк+29°... +16°
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Львів+29°... +16°
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Миколаїв+29°... +16°
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Одеса+29°... +17°
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Полтава+22°... +11°
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Рівне+29°... +15°
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Сімферополь+29°... +16°
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Суми+20°... +9°
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Тернопіль+28°... +14°
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Харків+21°... +10°
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Херсон+29°... +16°
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Хмельницький+27°... +14°
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Черкаси+25°... +13°
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Чернігів+24°... +11°
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Чернівці+29°... +15°