Погода на тиждень: в Україні буде тепло, опади очікуються тільки в понеділок

Цього тижня в Україні буде практично без опадів, у середу на півдні температура підніметься до +33°.

В Україні цього тижня практично без опадів / Sergey Zozula, panoramio

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок на заході України пройдуть дощі, на решті території без опадів, температура вдень підніметься до +32°.

У вівторок, 6 вересня, у країні очікується малохмарна погода. Температура вдень +24°...+32°.

Читайте також На заході України сьогодні буде прохолодно і дощитиме, в інших регіонах спекотно і без опадів (карта)

У середу, 31 серпня, в Україні без опадів. Температура вночі +8°...+14°, вдень до +33°.

У четвер практично по всій Україні мінлива хмарність, вночі +10°...+14°, вдень до +30°.

У п'ятницю в Україні сонячно і без опадів. Прогнозована температура повітря по країні удень +21°...+30°.

У суботу по всій країні очікується ясна погода. Температура вночі +7°...+14°, вдень до +28°.

У неділю в Україні без опадів, температура вночі +8°...+14°, вдень до +29°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.