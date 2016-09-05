На заході України оголосили штормове попередження на 5 вересня

11:29, 5 вересня 2016
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До кінця сьогоднішньої доби в Карпатах та на Закарпатті очікуються грози, сильний дощ та вітер.

REUTERS
REUTERS

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

На заході України сьогодні буде прохолодно і дощитиме, в інших регіонах спекотно і без опадів (карта)

"За прогнозами Укргідрометцентру, до кінця доби 5 вересня в Карпатах та на Закарпатті грози, місцями сильний дощ, пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, цього тижня в Україні буде практично без опадів, у середу на півдні температура підніметься до +33°.

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