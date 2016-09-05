У Київській області до 7 вересня очікується висока пожежна небезпека
У більшості районів Київської області 5-7 вересня очікується пожежна небезпека 4 класу.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
У центрі та на заході України до 5 вересня очікується надзвичайна пожежна небезпека
"У Києві впродовж 5 вересня очікується висока (4 класу) пожежна небезпека.
У Київській області 5-7 вересня у більшості районів області очікується висока (4 класу) пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у понеділок, 5 вересня, у столиці повітря прогріється до +29°, опадів синоптики не обіцяють.
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