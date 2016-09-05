На автошляхах західної України буде прохолодно і дощитиме, на інших маршрутах тепло і без опадів

У понеділок та у вівторок на дорогах України буде тепло, сьогодні на західному напрямку пройдуть дощі.

На автошляхах України практично без опадів / galleryua.com

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +29°... +32°. Завтра на цьому маршруті температура до +31°, сонячно.

На трасі Київ - Ужгород у понеділок пройдуть дощі з грозами, температура в дорозі +21° ... +30°. У вівторок без опадів, температура до +29°.

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За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +30°, малохмарно. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +25°.

У напрямку Харкова сьогодні практично без опадів. Температура в дорозі до +23°. 1 вересня на цьому маршруті в Полтавській області пройде дощ з грозою, температура +26°... +31°.

За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні без опадів, +28° ... +30°. За даним напрямом у вівторок хмарно з проясненнями, температура до +30°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.