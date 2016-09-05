На автошляхах західної України буде прохолодно і дощитиме, на інших маршрутах тепло і без опадів
У понеділок та у вівторок на дорогах України буде тепло, сьогодні на західному напрямку пройдуть дощі.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +29°... +32°. Завтра на цьому маршруті температура до +31°, сонячно.
На трасі Київ - Ужгород у понеділок пройдуть дощі з грозами, температура в дорозі +21° ... +30°. У вівторок без опадів, температура до +29°.
Погода на тиждень: в Україні буде тепло, опади очікуються тільки в понеділок
За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +30°, малохмарно. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +25°.
У напрямку Харкова сьогодні практично без опадів. Температура в дорозі до +23°. 1 вересня на цьому маршруті в Полтавській області пройде дощ з грозою, температура +26°... +31°.
За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні без опадів, +28° ... +30°. За даним напрямом у вівторок хмарно з проясненнями, температура до +30°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +14°
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Дніпро+25°... +12°
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Донецьк+25°... +9°
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Житомир+27°... +14°
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Запоріжжя+26°... +13°
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Івано-Франківськ+27°... +13°
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Київ+24°... +14°
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Кіровоград+25°... +11°
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Луганськ+23°... +9°
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Луцьк+29°... +16°
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Львів+29°... +16°
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Миколаїв+29°... +16°
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Одеса+29°... +17°
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Полтава+22°... +11°
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Рівне+29°... +15°
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Сімферополь+29°... +16°
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Суми+20°... +9°
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Тернопіль+28°... +14°
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Харків+21°... +10°
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Херсон+29°... +16°
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Хмельницький+27°... +14°
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Черкаси+25°... +13°
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Чернігів+24°... +11°
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Чернівці+29°... +15°