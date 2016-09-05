Число жертв тайфуну "Лайонрок" в Японії досягло 17

У результаті тайфуну "Лайонрок", який обрушився на Японію 29 серпня, загинули 17 людей.

Reuters

Про це повідомляє International Business Times.

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Кількість жертв зросла після того, як на острові Хоккайдо 4 вересня знайшли тіла ще двох жертв. Крім того, кілька людей досі вважаються зниклими безвісти.

Найбільше через стихію постраждала префектура Івате, де в будинку престарілих загинули 9 пенсіонерів.

Як повідомляв УНІАН, на Японію вже обрушився новий тайфун "Намтеун". Швидкість вітру досягає 165 км/ч.

За прогнозами метеорологів, до кінця доби на півночі островів Кюсю і Сікоку випаде до 150 мм опадів, у місті Осака очікується 180 мм.