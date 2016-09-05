Проливний дощ з градом накрив Варшаву (відео)

15:08, 5 вересня 2016
15347
0

На Варшаву (Польща) у неділю обрушилися сильні дощі з градом.

Lucyna Puzdrowska, kartuzy.naszemiasto.pl
Проливний дощ з градом накрив Варшаву / Lucyna Puzdrowska, kartuzy.naszemiasto.pl

Про це повідомляє Radio Poland.

На заході України оголосили штормове попередження на 5 вересня

Дощ затопив багато вулиць і будівель польської столиці, сильний вітер повалив десятки дерев. Через негоду рятувальники отримали понад 200 дзвінків від місцевих жителів.

Від негоди постраждав центр міста, зокрема район Центрального вокзалу.

За прогнозами метеорологів, погода має покращитися в понеділок, 5 вересня.

Нагадаємо, в Автономній республіці Аджарія (Грузія) 31 серпня пройшов шторм, який створив проблеми місцевим жителям і туристам.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Словенії гігантський град з тенісний м'яч побив авто і будинки (фото) У Словенії гігантський град з тенісний м'яч побив авто і будинки (фото)
Прогноз погоди на 10 червня: сухо і спекотно Прогноз погоди на 10 червня: сухо і спекотно
Виверження вулкана Фуего: у Гватемалі тривають рятувальні роботи Виверження вулкана Фуего: у Гватемалі тривають рятувальні роботи
Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття
Погода на вихідні: Україну накриють дощі з грозами Погода на вихідні: Україну накриють дощі з грозами
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку Синоптики попереджають про пожежну небезпеку
Сьогодні в Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі з грозами Сьогодні в Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі з грозами

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 24 °
Похмуро, дощі з грозами
Погода Стерлінг
92 %
762 мм
3.4 м/с
96 %
Стрічка новин