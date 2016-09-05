Проливний дощ з градом накрив Варшаву (відео)

На Варшаву (Польща) у неділю обрушилися сильні дощі з градом.

Проливний дощ з градом накрив Варшаву / Lucyna Puzdrowska, kartuzy.naszemiasto.pl

Про це повідомляє Radio Poland.

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Дощ затопив багато вулиць і будівель польської столиці, сильний вітер повалив десятки дерев. Через негоду рятувальники отримали понад 200 дзвінків від місцевих жителів.

Від негоди постраждав центр міста, зокрема район Центрального вокзалу.

За прогнозами метеорологів, погода має покращитися в понеділок, 5 вересня.

Нагадаємо, в Автономній республіці Аджарія (Грузія) 31 серпня пройшов шторм, який створив проблеми місцевим жителям і туристам.