У Гідрометцентрі розповіли, яка погода очікує українців у вересні

Середня температура повітря у вересні складатиме 14-18°, прогнозована кількість опадів - 35-65 мм.

Середня температура повітря у вересні складатиме 14-18° / sunny7.ua

Про це повідомляє прес-служба Українського гідрометцентру.

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"Середня місячна температура передбачається 14-18° (в горах 11-13°), що у західних, північних та Вінницькій областях на 1-2° вище, на решті території близько до норми", - йдеться в повідомленні.

За прогнозами синоптиків, у вересні випаде 35-65 мм опадів, у Карпатах до 100 мм.

Нагадаємо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, середня температура повітря календарного літа 2016 року в Києві склала +21,4°, що на 2,7° перевищує кліматичну норму.