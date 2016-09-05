В Іспанії вирує лісова пожежа (фото)

Через лісову пожежу, яка почалася в автономній області Валенсія, рятувальники евакуюють місцевих жителів.

В Іспанії вирує лісова пожежа / twitter.com @spoole2013

Про це повідомляє The Telegraph.

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Пожежа почалася в трьох місцях між муніципалітетами Хавеа і Бенітачель у другій половині дня в неділю, 4 вересня. На даний момент вогонь вже встиг знищити не менше 20 будівель.

Рятувальники евакуювали сотні місцевих жителів і туристів.

Лісовим пожежам у регіоні сприяє висока температура повітря - у неділю тут було більше 40°.

Нагадаємо, в Болгарії спалахнула лісова пожежа площею 10 тисяч га.

Ділянки дороги Тополовград - Болгарська поляна і Главан - Голяма Зірка закриті для руху транспорту.

За підозрою в підпалі затримано трьох людей.