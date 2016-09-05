Завтра в Полтавській і Харківській областях пройдуть дощі, в інших регіонах буде тепло і без опадів (карта)

18:30, 5 вересня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 6 вересня, в Україні стовпчик термометра підніметься до +31°, у Полтавській і Харківській областях пройдуть дощі з грозами.

фото УНИАН
В Україні завтра практично без опадів / УНІАН

У Києві завтра мінлива хмарність, вночі +12°, вдень +26°. Вітер північний і північно-східний, до 3,9 м/с.

Погода на тиждень: в Україні буде тепло, опади очікуються тільки в понеділок

У Львові 6 вересня без опадів, вночі +12°, вдень +24°. Вітер північно-східний, слабкий.

У Луцьку завтра малохмарно. Температура повітря вночі +12°, вдень +25°. Вітер північно-східний, до 4.8 м/с.

У Вінниці у вівторок очікується невелика хмарність. Температура вночі +15°, вдень +30°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.

Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду. Температура вночі +16°, вдень +30°, вітер мінливий, слабкий.

УНИАН
В Україні завтра до +27° / УНІАН

У Харкові у вівторок пройде гроза, температура вночі +12°, вдень +27°. Вітер мінливий, слабкий.

У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують невелику хмарність. Температура вночі +16°, вдень +32°. Вітер мінливий, до 3,4 м/с.

У Сімферополі без опадів. Температура вночі +16°, вдень +31°. Вітер мінливий, легкий.

Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вночі +15°, вдень +29°. Вітер мінливий, до 2.8 м/с.

У Краматорську у вівторок малохмарно, температура вночі +14°, вдень +29°, вітер мінливий, слабкий.

На автошляхах західної України буде прохолодно і дощитиме, на інших маршрутах тепло і без опадів

У Сєвєродонецьку завтра практично безхмарно. Температура вночі +16°, вдень +30°. Вітер мінливий, слабкий.

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