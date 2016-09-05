Завтра в Полтавській і Харківській областях пройдуть дощі, в інших регіонах буде тепло і без опадів (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 6 вересня, в Україні стовпчик термометра підніметься до +31°, у Полтавській і Харківській областях пройдуть дощі з грозами.
У Києві завтра мінлива хмарність, вночі +12°, вдень +26°. Вітер північний і північно-східний, до 3,9 м/с.
Погода на тиждень: в Україні буде тепло, опади очікуються тільки в понеділок
У Львові 6 вересня без опадів, вночі +12°, вдень +24°. Вітер північно-східний, слабкий.
У Луцьку завтра малохмарно. Температура повітря вночі +12°, вдень +25°. Вітер північно-східний, до 4.8 м/с.
У Вінниці у вівторок очікується невелика хмарність. Температура вночі +15°, вдень +30°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.
Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду. Температура вночі +16°, вдень +30°, вітер мінливий, слабкий.
У Харкові у вівторок пройде гроза, температура вночі +12°, вдень +27°. Вітер мінливий, слабкий.
У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують невелику хмарність. Температура вночі +16°, вдень +32°. Вітер мінливий, до 3,4 м/с.
У Сімферополі без опадів. Температура вночі +16°, вдень +31°. Вітер мінливий, легкий.
Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вночі +15°, вдень +29°. Вітер мінливий, до 2.8 м/с.
У Краматорську у вівторок малохмарно, температура вночі +14°, вдень +29°, вітер мінливий, слабкий.
На автошляхах західної України буде прохолодно і дощитиме, на інших маршрутах тепло і без опадів
У Сєвєродонецьку завтра практично безхмарно. Температура вночі +16°, вдень +30°. Вітер мінливий, слабкий.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +14°
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Дніпро+25°... +12°
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Донецьк+25°... +9°
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Житомир+27°... +14°
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Запоріжжя+26°... +13°
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Івано-Франківськ+27°... +13°
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Київ+24°... +14°
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Кіровоград+25°... +11°
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Луганськ+23°... +9°
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Луцьк+29°... +16°
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Львів+29°... +16°
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Миколаїв+29°... +16°
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Одеса+29°... +17°
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Полтава+22°... +11°
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Рівне+29°... +15°
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Сімферополь+29°... +16°
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Суми+20°... +9°
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Тернопіль+28°... +14°
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Харків+21°... +10°
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Херсон+29°... +16°
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Хмельницький+27°... +14°
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Черкаси+25°... +13°
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Чернігів+24°... +11°
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Чернівці+29°... +15°