У Києві завтра без опадів, температура вдень до +26°

Згідно з даними Погода УНІАН, 6 вересня у столиці без опадів, температура повітря вдень +26°.

У Києві завтра без опадів / holy-mozart.livejournal.com

До вечора в Києві температура повітря знизиться до +20°.

Читайте також У Гідрометцентрі розповіли, яка погода очікує українців у вересні

Вітер північний і північно-східний, до 3,9 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 06:20, а зайде в 19:30.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 6 вересня, в Україні стовпчик термометра підніметься до +31°, в Полтавській і Харківській областях пройдуть дощі з грозами.