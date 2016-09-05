У Києві завтра без опадів, температура вдень до +26°

19:00, 5 вересня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 6 вересня у столиці без опадів, температура повітря вдень +26°.

holy-mozart.livejournal.com
У Києві завтра без опадів / holy-mozart.livejournal.com

До вечора в Києві температура повітря знизиться до +20°.

У Гідрометцентрі розповіли, яка погода очікує українців у вересні

Вітер північний і північно-східний, до 3,9 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 06:20, а зайде в 19:30.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 6 вересня, в Україні стовпчик термометра підніметься до +31°, в Полтавській і Харківській областях пройдуть дощі з грозами.

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