Тропічний шторм "Ньютон" досяг сили урагану і наближається до узбережжя Мексики

01:48, 6 вересня 2016
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Тропічний шторм "Ньютон", що сформувався в Тихому океані, в понеділок досяг сили урагану, він наближається до узбережжя Мексики.

REUTERS
REUTERS

Про це свідчать дані, опубліковані Національним центром по спостереженню за ураганами в американському місті Майамі (штат Флорида), передає ТАСС.

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За оцінками його співробітників, швидкість вітру в епіцентрі атмосферного явища перевищила 120 км на годину. Ураган наближається до узбережжя Мексики зі швидкістю 25 км на годину.

Як очікується, "Ньютон" виявиться в районі південного краю півострова Каліфорнія протягом доби.

Атмосферне явище класифікується як тропічний шторм і отримує власне ім'я, якщо швидкість вітру в його епіцентрі досягає 63 км на годину. При швидкості вітру 118 км на годину і більше шторм стає ураганом.

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