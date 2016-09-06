Тропічний шторм "Ньютон" досяг сили урагану і наближається до узбережжя Мексики
Тропічний шторм "Ньютон", що сформувався в Тихому океані, в понеділок досяг сили урагану, він наближається до узбережжя Мексики.
Про це свідчать дані, опубліковані Національним центром по спостереженню за ураганами в американському місті Майамі (штат Флорида), передає ТАСС.
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За оцінками його співробітників, швидкість вітру в епіцентрі атмосферного явища перевищила 120 км на годину. Ураган наближається до узбережжя Мексики зі швидкістю 25 км на годину.
Як очікується, "Ньютон" виявиться в районі південного краю півострова Каліфорнія протягом доби.
Атмосферне явище класифікується як тропічний шторм і отримує власне ім'я, якщо швидкість вітру в його епіцентрі досягає 63 км на годину. При швидкості вітру 118 км на годину і більше шторм стає ураганом.
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