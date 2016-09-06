У Полтавській області сьогодні пройде дощ з грозою, в інших регіонах України тепло і без опадів (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 6 вересня, в Україні вдень до +32°, у Полтавській області синопитки обіцяють дощі.

В Україні сьогодні практично без опадів / panoramio.com, Lyubov Frolova HD

У столиці без опадів, удень +26°. Вітер північний і північно-східний, до 4.2 м/с.

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У Львові 6 вересня буде невелика хмарність, температура повітря вдень +26°. Вітер північно-східний, слабкий.

У Луцьку сьогодні сонячно. Температура повітря вдень +25°. Вітер північно-східний, до 5.2 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у вівторок без опадів. Температура до +29°. Вітер північний та північно-західний, легкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють ясну погоду, температура вдень +30°, вітер мінливий, до 3.1 м/с.

В Україні сьогодні до +32° / УНІАН

У Харкові малохмарно. Температура до +27°, вітер мінливий, слабкий.

У Сімферополі сьогодні без опадів. Температура вдень +32°. Вітер мінливий, до 4.7 м/с.

У Дніпрі очікується практично безхмарна погода. Температура повітря +32°. Вітер мінливий, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +29°. Вітер мінливий, до 3.1 м/с.

У Краматорську у вівторок без опадів, удень +29°. Вітер мінливий, легкий.

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У Сєвєродонецьку сьогодні невелика хмарність, температура вдень +30°. Вітер мінливий, до 3,4 м/с.

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