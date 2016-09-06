У Полтавській області сьогодні пройде дощ з грозою, в інших регіонах України тепло і без опадів (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 6 вересня, в Україні вдень до +32°, у Полтавській області синопитки обіцяють дощі.
У столиці без опадів, удень +26°. Вітер північний і північно-східний, до 4.2 м/с.
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У Львові 6 вересня буде невелика хмарність, температура повітря вдень +26°. Вітер північно-східний, слабкий.
У Луцьку сьогодні сонячно. Температура повітря вдень +25°. Вітер північно-східний, до 5.2 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці у вівторок без опадів. Температура до +29°. Вітер північний та північно-західний, легкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють ясну погоду, температура вдень +30°, вітер мінливий, до 3.1 м/с.
У Харкові малохмарно. Температура до +27°, вітер мінливий, слабкий.
У Сімферополі сьогодні без опадів. Температура вдень +32°. Вітер мінливий, до 4.7 м/с.
У Дніпрі очікується практично безхмарна погода. Температура повітря +32°. Вітер мінливий, слабкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +29°. Вітер мінливий, до 3.1 м/с.
У Краматорську у вівторок без опадів, удень +29°. Вітер мінливий, легкий.
Погода на тиждень: в Україні буде тепло, опади очікуються тільки в понеділок
У Сєвєродонецьку сьогодні невелика хмарність, температура вдень +30°. Вітер мінливий, до 3,4 м/с.
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Погода в Україні
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Вінниця+26°... +14°
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Дніпро+25°... +12°
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Донецьк+25°... +9°
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Житомир+27°... +14°
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Запоріжжя+26°... +13°
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Івано-Франківськ+27°... +13°
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Київ+24°... +14°
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Кіровоград+25°... +11°
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Луганськ+23°... +9°
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Луцьк+29°... +16°
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Львів+29°... +16°
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Миколаїв+29°... +16°
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Одеса+29°... +17°
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Полтава+22°... +11°
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Рівне+29°... +15°
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Сімферополь+29°... +16°
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Суми+20°... +9°
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Тернопіль+28°... +14°
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Харків+21°... +10°
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Херсон+29°... +16°
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Хмельницький+27°... +14°
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Черкаси+25°... +13°
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Чернігів+24°... +11°
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Чернівці+29°... +15°