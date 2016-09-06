У Києві сьогодні вдень до +26°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, 6 вересня у столиці повітря прогріється до +26°, опадів синоптики не обіцяють.

У Києві сьогодні до +26° / holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +26°, ввечері - до +20°. Вітер північний та північно-західний, до 4.2 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 06:20, а зайде в 19:30.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 6 вересня, в Україні вдень до +32°, у Полтавській області синопитки обіцяють дощі.

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