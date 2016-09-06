В Україні до 12 вересня очікується надзвичайна пожежна небезпека

09:34, 6 вересня 2016
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Протягом 6-12 вересня майже по всій території Україні переважатиме надзвичайна пожежна небезпека.

REUTERS
REUTERS

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

У Полтавській області сьогодні пройде дощ з грозою, в інших регіонах України тепло і без опадів (карта)

"За прогнозами Укргідрометцентру, 6-12 вересня майже по території Україні, крім Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської, Волинської, Донецької та Луганської областей, переважатиме надзвичайна пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.

По Києву та області впродовж 6-12 вересня також переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Нагадаємо, у Гідрометцентрі розповіли, що середня температура повітря у вересні складатиме 14-18°, прогнозована кількість опадів - 35-65 мм. 

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