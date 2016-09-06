Проливні дощі затопили Мексику

10:34, 6 вересня 2016
650
0

Центральні і південні регіони Мексики виявилися затопленими через проливні дощі.

Reuters
Reuters

Про це повідомляє Al Jazeera.

Потужні зливи затопили Північну Корею, є жертви

На даний момент через повені, викликані дощами, загинули три людини. Близько 600 жителів були евакуйовані і розміщені в пунктах тимчасового перебування.

За добу 4 вересня в Акапулько випало 165 мм опадів. Для порівняння, у місті середньомісячна кількість опадів у вересні не перевищує 349 мм.

Зазначається, що найбільше від злив постраждав штат Чіапас.

Нагадаємо, у результаті тайфуну "Лайонрок", який обрушився на Японію 29 серпня, загинули 17 людей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття
Погода на вихідні: Україну накриють дощі з грозами Погода на вихідні: Україну накриють дощі з грозами
Виверження вулкана на Гаваях: лава знищила 350 будинків Виверження вулкана на Гаваях: лава знищила 350 будинків
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку Синоптики попереджають про пожежну небезпеку
Сьогодні в Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі з грозами Сьогодні в Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі з грозами
Через виверження вулкана в Гватемалі загинули 109 осіб Через виверження вулкана в Гватемалі загинули 109 осіб
Синоптики дали прогноз погоди на все літо в Україні Синоптики дали прогноз погоди на все літо в Україні

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 24 °
Похмуро, дощі з грозами
Погода Стерлінг
92 %
762 мм
3.4 м/с
96 %
Стрічка новин