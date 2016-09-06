Проливні дощі затопили Мексику

Центральні і південні регіони Мексики виявилися затопленими через проливні дощі.

Reuters

Про це повідомляє Al Jazeera.

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На даний момент через повені, викликані дощами, загинули три людини. Близько 600 жителів були евакуйовані і розміщені в пунктах тимчасового перебування.

За добу 4 вересня в Акапулько випало 165 мм опадів. Для порівняння, у місті середньомісячна кількість опадів у вересні не перевищує 349 мм.

Зазначається, що найбільше від злив постраждав штат Чіапас.

Нагадаємо, у результаті тайфуну "Лайонрок", який обрушився на Японію 29 серпня, загинули 17 людей.