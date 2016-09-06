Жертвами шторму "Ерміна" у США стали троє людей

11:35, 6 вересня 2016
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У результаті тропічного шторму "Ерміна", який обрушився на США, загинули троє людей.

Reuters
Reuters

Про це повідомили офіційні представники пожежного управління округу Коллетон (штат Південна Кароліна), передає ТАСС.

Тропічний шторм "Ньютон" досяг сили урагану і наближається до узбережжя Мексики

На півдні штату був збитий машиною чоловік, який намагався прибрати з дороги дерево, повалене сильним вітром. У Флориді загинув безпритульний, на якого впало дерево, а в Північній Кароліні жертвою шторму став водій автофургона, перекинутого поривом вітру.

Нагадаємо, у результаті тайфуну "Лайонрок", який обрушився на Японію 29 серпня, загинули 17 людей.

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