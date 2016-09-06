Жертвами шторму "Ерміна" у США стали троє людей

У результаті тропічного шторму "Ерміна", який обрушився на США, загинули троє людей.

Reuters

Про це повідомили офіційні представники пожежного управління округу Коллетон (штат Південна Кароліна), передає ТАСС.

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На півдні штату був збитий машиною чоловік, який намагався прибрати з дороги дерево, повалене сильним вітром. У Флориді загинув безпритульний, на якого впало дерево, а в Північній Кароліні жертвою шторму став водій автофургона, перекинутого поривом вітру.

Нагадаємо, у результаті тайфуну "Лайонрок", який обрушився на Японію 29 серпня, загинули 17 людей.