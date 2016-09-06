Жертвами шторму "Ерміна" у США стали троє людей
У результаті тропічного шторму "Ерміна", який обрушився на США, загинули троє людей.
Про це повідомили офіційні представники пожежного управління округу Коллетон (штат Південна Кароліна), передає ТАСС.
Тропічний шторм "Ньютон" досяг сили урагану і наближається до узбережжя Мексики
На півдні штату був збитий машиною чоловік, який намагався прибрати з дороги дерево, повалене сильним вітром. У Флориді загинув безпритульний, на якого впало дерево, а в Північній Кароліні жертвою шторму став водій автофургона, перекинутого поривом вітру.
Нагадаємо, у результаті тайфуну "Лайонрок", який обрушився на Японію 29 серпня, загинули 17 людей.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +14°
-
Дніпро+25°... +12°
-
Донецьк+25°... +9°
-
Житомир+27°... +14°
-
Запоріжжя+26°... +13°
-
Івано-Франківськ+27°... +13°
-
Київ+24°... +14°
-
Кіровоград+25°... +11°
-
Луганськ+23°... +9°
-
Луцьк+29°... +16°
-
Львів+29°... +16°
-
Миколаїв+29°... +16°
-
Одеса+29°... +17°
-
Полтава+22°... +11°
-
Рівне+29°... +15°
-
Сімферополь+29°... +16°
-
Суми+20°... +9°
-
Тернопіль+28°... +14°
-
Харків+21°... +10°
-
Херсон+29°... +16°
-
Хмельницький+27°... +14°
-
Черкаси+25°... +13°
-
Чернігів+24°... +11°
-
Чернівці+29°... +15°
Віргінія, США
+ 24 °
Похмуро, дощі з грозами
Погода Стерлінг
Відчувається як: +24 °
Вологість: 92 %
Тиск: 762 мм
Вітер: 3.4 м/с
Ймовірність опадів: 96 %
Схід: 05:43
Захід 20:34
Фаза місяця:
Стрічка новин