У результаті повені в індійському штаті Біхар загинули 204 людини

12:23, 6 вересня 2016
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У результаті повені, викликаної розливом ріки Ганг, в індійському штаті Біхар загинули 204 людини.

Reuters
Reuters

Про це повідомляє The Indian Express.

У результаті повені в Нігерії загинули не менше 12 осіб

В Управлінні з надзвичайних ситуацій Індії заявили, що повінь зачепила більше 2 тисяч сіл у 12 округах. З постраждалих районів рятувальники евакуювали 7 млн осіб.

Зараз у штаті відкриті 652 табори для тимчасового розміщення людей, які втратили свої будинки в результаті повені.

За інформацією місцевої влади, рівень води в річці Ганг починає знижуватися.

Нагадаємо, повінь, що сталася внаслідок розливу річки Ганг в Індії, побило рекорди за рівнем води.

В місті Патна рівень води досяг 50,52 м. Попередній рекорд, 50,27 м, був зафіксований у 1994 році.

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