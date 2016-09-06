У результаті повені в індійському штаті Біхар загинули 204 людини
У результаті повені, викликаної розливом ріки Ганг, в індійському штаті Біхар загинули 204 людини.
Про це повідомляє The Indian Express.
У результаті повені в Нігерії загинули не менше 12 осіб
В Управлінні з надзвичайних ситуацій Індії заявили, що повінь зачепила більше 2 тисяч сіл у 12 округах. З постраждалих районів рятувальники евакуювали 7 млн осіб.
Зараз у штаті відкриті 652 табори для тимчасового розміщення людей, які втратили свої будинки в результаті повені.
За інформацією місцевої влади, рівень води в річці Ганг починає знижуватися.
Нагадаємо, повінь, що сталася внаслідок розливу річки Ганг в Індії, побило рекорди за рівнем води.
В місті Патна рівень води досяг 50,52 м. Попередній рекорд, 50,27 м, був зафіксований у 1994 році.
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