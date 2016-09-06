На популярних маршрутах України буде тепло та без опадів
Сьогодні і завтра на українських автошляхах збережеться тепла погода, практично без опадів.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +26°... +31°. Завтра на цьому маршруті температура до +32°, малохмарно.
На трасі Київ - Ужгород у вівторок у Львівській області можливі опади, температура в дорозі +22° ... +27°. У середу невелика хмарність, температура до +29°.
У Полтавській області сьогодні пройде дощ з грозою, в інших регіонах України тепло і без опадів (карта)
За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +31°, малохмарно. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +28°.
У напрямку Харкова сьогодні практично без опадів. Температура в дорозі до +29°. 7 вересня на цьому маршруті малохмарно, температура +22°... +24°.
За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні без опадів, +26° ... +30°. За даним напрямом у середу мінлива хмарність, температура до +30°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +14°
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Дніпро+25°... +12°
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Донецьк+25°... +9°
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Житомир+27°... +14°
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Запоріжжя+26°... +13°
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Івано-Франківськ+27°... +13°
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Київ+24°... +14°
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Кіровоград+25°... +11°
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Луганськ+23°... +9°
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Луцьк+29°... +16°
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Львів+29°... +16°
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Миколаїв+29°... +16°
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Одеса+29°... +17°
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Полтава+22°... +11°
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Рівне+29°... +15°
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Сімферополь+29°... +16°
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Суми+20°... +9°
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Тернопіль+28°... +14°
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Харків+21°... +10°
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Херсон+29°... +16°
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Хмельницький+27°... +14°
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Черкаси+25°... +13°
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Чернігів+24°... +11°
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Чернівці+29°... +15°