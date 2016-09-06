На популярних маршрутах України буде тепло та без опадів

Сьогодні і завтра на українських автошляхах збережеться тепла погода, практично без опадів.

На українських дорогах практично без опадів / loginincorrect.livejournal.com

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +26°... +31°. Завтра на цьому маршруті температура до +32°, малохмарно.

На трасі Київ - Ужгород у вівторок у Львівській області можливі опади, температура в дорозі +22° ... +27°. У середу невелика хмарність, температура до +29°.

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За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +31°, малохмарно. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +28°.

У напрямку Харкова сьогодні практично без опадів. Температура в дорозі до +29°. 7 вересня на цьому маршруті малохмарно, температура +22°... +24°.

За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні без опадів, +26° ... +30°. За даним напрямом у середу мінлива хмарність, температура до +30°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.