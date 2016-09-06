У Києві встановлено новий температурний рекорд
У понеділок, 5 вересня, у Києві середньодобова температура на 0,3° перевищила попередній рекорд далекого 1891 року і склала +22,9°.
Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії.
У Києві сьогодні вдень до +26°, без опадів
Зазначається, що такий температурний показник на 6,1° перевищує кліматичну норму.
Крім того, температура ночі 6 вересня у столиці не опустилась нижче +16,9°, що на 0,3° вище попереднього рекордного значення для цієї доби 1907 року.
Нагадаємо, у Гідрометцентрі повідомили, що середня температура повітря в Україні у вересні складатиме 14-18°, прогнозована кількість опадів - 35-65 мм.
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