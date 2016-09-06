У Києві встановлено новий температурний рекорд

13:20, 6 вересня 2016
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У понеділок, 5 вересня, у Києві середньодобова температура на 0,3° перевищила попередній рекорд далекого 1891 року і склала +22,9°.

gloss.ua
У Києві встановлено новий температурний рекорд / gloss.ua

Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії.

У Києві сьогодні вдень до +26°, без опадів

Зазначається, що такий температурний показник на 6,1° перевищує кліматичну норму.

Крім того, температура ночі 6 вересня у столиці не опустилась нижче +16,9°, що на 0,3° вище попереднього рекордного значення для цієї доби 1907 року.

Нагадаємо, у Гідрометцентрі повідомили, що середня температура повітря в Україні у вересні складатиме 14-18°, прогнозована кількість опадів - 35-65 мм. 

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