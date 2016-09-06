Кількість жертв землетрусу в Італії зросла до 296

14:48, 6 вересня 2016
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У результаті землетрусу, який стався 24 серпня в Італії, загинули 296 осіб.

REUTERS
REUTERS

Про це повідомляє Rai News.

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Число жертв землетрусу збільшилося після того, як рятувальники знайшли тіло афганського біженця.

За офіційними даними, тисячі людей, які залишилися без притулку, зараз знаходяться в таборах тимчасового перебування.

Нагадаємо, вранці 24 серпня підземний поштовх магнітудою 6,0 був зареєстрований у районі міста Терні, на кордоні областей Лаціо та Умбрія.

Через годину після першого поштовху стався повторний землетрус магнітудою 5,5 балів.

У результаті землетрусу було завдано серйозної шкоди місту Аматріче.

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