У Колорадо горить понад 120 га лісу

16:14, 6 вересня 2016
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В окрузі Ларімер (штат Колорадо, США) з 4 вересня вирує лісова пожежа.

Reuters
Reuters

Про це повідомляє coloradoan.com.

У Болгарії вирує масштабна лісова пожежа

Пожежа в регіоні почалася вдень 4 вересня, з вогнем борються десятки рятувальників. Через сильний вітер і високу температуру пожежа поширюється дуже швидко.

Місцева влада розпорядилася евакуювати жителів 30 будинків міста Лівермор. За інформацією аварійних служб, у цьому населеному пункті вогонь пройшов поряд з кількома будівлями.

На даний момент причини виникнення пожежі невідомі. Про руйнування і постраждалих інформації не надходило.

Нагадаємо, через лісову пожежу, яка почалася в автономній області Валенсія (Іспанія), рятувальники евакуюють місцевих жителів.

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