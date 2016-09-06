В Україні завтра без опадів, на півдні температура підніметься до +31° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 7 вересня в Україні стовпчик термометра підніметься до +31°, опадів не очікується.

В Україні завтра без опадів / panoramio.com, Lyubov Frolova HD

У Києві завтра сонячно, вночі +13°, вдень +24°. Вітер мінливий, до 2.4 м/с.

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У Львові 7 вересня без опадів, вночі +12°, вдень +26°. Вітер північно-східний, легкий.

У Луцьку завтра малохмарно. Температура повітря вночі +12°, вдень +25°. Вітер північно-східний та північно-західний, до 2.0 м/с.

У Вінниці в середу очікується невелика хмарність. Температура вночі +10°, удень +26°. Вітер північно-східний, легкий.

Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду. Температура вночі +14°, вдень +31°, вітер мінливий, слабкий.

В Україні завтра до +31° / УНІАН

У Харкові у середу малохмарно, температура вночі +12°, вдень +23°. Вітер мінливий, слабкий.

У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують невелику хмарність. Температура вночі +12°, вдень +27°. Вітер північний і північно-східний, до 4.2 м/с.

У Сімферополі без опадів. Температура вночі +16°, вдень +31°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.

Жителям Маріуполя обіцяють мінливу хмарність, температура вночі +18°, вдень +27°. Вітер північний та північно-західний, до 4.6 м/с.

У Краматорську в середу сонячно, температура вночі +15°, вдень +24°, вітер північний та північно-західний, слабкий.

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У Сєвєродонецьку завтра практично безхмарно. Температура вночі +15°, вдень +24°. Вітер північний та північно-західний, до 4.3 м/с.

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