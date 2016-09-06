У Києві завтра до +24°, опадів не очікується

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 7 вересня, у столиці без опадів, температура повітря вдень +24°.

У Києві завтра до +24° / nastol.com.ua

До вечора в Києві температура повітря знизиться до +18°.

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Вітер мінливий, до 2.4 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 06:22, а зайде у 19:28.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня в Україні стовпчик термометра підніметься до +31°, опадів не очікується.