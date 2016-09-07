Сьогодні в Україні без опадів, на півдні температура підніметься до +32° (карта)

08:06, 7 вересня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 7 вересня в Україні вдень до +32°, опадів синоптики не обіцяють.

galleryua.com, viktort
Сьогодні В Україні без опадів / galleryua.com, viktort

У столиці без опадів, удень +25°. Вітер мінливий, до 3.1 м/с.

На популярних маршрутах України буде тепло та без опадів

У Львові 7 вересня буде невелика хмарність, температура повітря вдень +25°. Вітер північно-східний, слабкий.

У Луцьку сьогодні сонячно. Температура повітря вдень +25°. Вітер мінливий, до 2.3 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці в середу без опадів. Температура +27°. Вітер мінливий, легкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють ясну погоду, температура вдень +32°, вітер мінливий, до 3,5 м/с.

УНИАН
В Україні сьогодні до +32° / УНІАН

У Харкові малохмарно. Температура до +23°, вітер північний та північно-західний, слабкий.

У Сімферополі сьогодні без опадів. Температура вдень +30°. Вітер мінливий, до 4.7 м/с.

У Дніпрі очікується практично безхмарна погода. Температура повітря +27°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +27°. Вітер північний та північно-західний, до 5.0 м/с.

У Краматорську в середу без опадів, удень +24°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.

У Києві встановлено новий температурний рекорд

У Сєвєродонецьку сьогодні невелика хмарність, температура вдень +24°. Вітер північний та північно-західний, до 4.2 м/с.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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