У Києві сьогодні вдень до +25°, опадів не очікується

08:30, 7 вересня 2016
710
0

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 7 вересня у столиці повітря прогріється до +25°, опадів не очікується.

kiev-live.com
Сьогодні в Києві без опадів / kiev-live.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +25°, ввечері - до +18°. Вітер мінливий, до 3.1 м/с.

У Києві встановлено новий температурний рекорд

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 06:22, а зайде у 19:28.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня в Україні вдень до +32°, опадів синоптики не обіцяють.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
П'ятеро осіб загинули в Китаї в результаті сходження зсуву П'ятеро осіб загинули в Китаї в результаті сходження зсуву
У центрі Запоріжжя помітили смерч (відео) У центрі Запоріжжя помітили смерч (відео)
Виверження вулкана Фуего: у Гватемалі тривають рятувальні роботи Виверження вулкана Фуего: у Гватемалі тривають рятувальні роботи
Погода на вихідні: Україну накриють дощі з грозами Погода на вихідні: Україну накриють дощі з грозами
Виверження вулкана на Гаваях: лава знищила 350 будинків Виверження вулкана на Гаваях: лава знищила 350 будинків
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку Синоптики попереджають про пожежну небезпеку
Синоптики дали прогноз погоди на все літо в Україні Синоптики дали прогноз погоди на все літо в Україні

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 26 °
Невелика хмарність, можливий дощ з грозою
Погода Стерлінг
90 %
761 мм
3.5 м/с
95 %
Стрічка новин