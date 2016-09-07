У Києві сьогодні вдень до +25°, опадів не очікується

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 7 вересня у столиці повітря прогріється до +25°, опадів не очікується.

Сьогодні в Києві без опадів / kiev-live.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +25°, ввечері - до +18°. Вітер мінливий, до 3.1 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 06:22, а зайде у 19:28.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня в Україні вдень до +32°, опадів синоптики не обіцяють.

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