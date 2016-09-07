У Північній Кореї в результаті повені загинули 60 людей

09:36, 7 вересня 2016
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У Північній Кореї в результаті повені, викликаній тайфуном "Лайонрок", загинули 60 людей.

REUTERS
REUTERS

Про це повідомляє Korean Broadcasting System з посиланням на Voice of America.

У результаті повені в індійському штаті Біхар загинули 204 людини

Також 25 осіб вважаються зниклими без вести.

Через повені найбільше постраждала провінція Хамген-Пукто, де евакуювали близько 44 тис. осіб.

Крім того, затопленими виявилися 112 км залізниць і близько 10 га сільськогосподарських угідь. Також стихія зруйнувала тисячі будинків.

Нагадаємо, у Північній Кореї пройшли сильні зливи, які призвели до зсувів. Зокрема, у місті Хесан обвалився п'ятиповерховий житловий будинок, де могли перебувати близько 80 осіб.

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