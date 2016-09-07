Вулкан Ключевський (РФ) у середу, 7 вересня, викинув попел на 8 і 11 км над рівнем моря.

Вулкан Ключевський викинув попіл на висоту 11 км / volkstat.ru

Про це повідомили в Камчатській філії геофізичної служби РАН, передає ТАСС.

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"Перший викид попелу на висоту до восьми км над рівнем моря був зафіксований в 08:00 місцевого часу, другий викид на 11 км був зафіксований у 08:23 місцевого часу. Шлейф поширюється в східному напрямку, його висота невідома", - повідомили в організації.

Зараз викид попелу триває. Геофізики присвоїли Ключевскому червоний, найвищий код небезпеки.

Нагадаємо, виверження вулкана Попокатепетль у Мексиці викликало землетрус магнітудою 3 бали.