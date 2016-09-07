Вулкан Ключевський викинув попіл на висоту 11 км

10:31, 7 вересня 2016
626
0

Вулкан Ключевський (РФ) у середу, 7 вересня, викинув попел на 8 і 11 км над рівнем моря.

volkstat.ru
Вулкан Ключевський викинув попіл на висоту 11 км / volkstat.ru

Про це повідомили в Камчатській філії геофізичної служби РАН, передає ТАСС.

В Індонезії одразу три вулкани почали вивергати попіл

"Перший викид попелу на висоту до восьми км над рівнем моря був зафіксований в 08:00 місцевого часу, другий викид на 11 км був зафіксований у 08:23 місцевого часу. Шлейф поширюється в східному напрямку, його висота невідома", - повідомили в організації.

Зараз викид попелу триває. Геофізики присвоїли Ключевскому червоний, найвищий код небезпеки.

Нагадаємо, виверження вулкана Попокатепетль у Мексиці викликало землетрус магнітудою 3 бали.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Словенії гігантський град з тенісний м'яч побив авто і будинки (фото) У Словенії гігантський град з тенісний м'яч побив авто і будинки (фото)
Прогноз погоди на 10 червня: сухо і спекотно Прогноз погоди на 10 червня: сухо і спекотно
П'ятеро осіб загинули в Китаї в результаті сходження зсуву П'ятеро осіб загинули в Китаї в результаті сходження зсуву
Виверження вулкана Фуего: у Гватемалі тривають рятувальні роботи Виверження вулкана Фуего: у Гватемалі тривають рятувальні роботи
Виверження вулкана на Гаваях: лава знищила 350 будинків Виверження вулкана на Гаваях: лава знищила 350 будинків
Через виверження вулкана в Гватемалі загинули 109 осіб Через виверження вулкана в Гватемалі загинули 109 осіб
У Києві завтра до +25°, без опадів У Києві завтра до +25°, без опадів

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 26 °
Невелика хмарність, можливий дощ з грозою
Погода Стерлінг
90 %
761 мм
3.5 м/с
95 %
Стрічка новин