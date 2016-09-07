Ураган "Ньютон" досяг Мексики, двоє людей загинули

У результаті урагану "Ньютон", який обрушився на Мексику, загинули двоє людей..

Reuters

Про це повідомляє BBC.

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За словами місцевої влади, п'ятеро людей проігнорували попередження про ураган і вирушили рибалити. У результаті двоє людей загинули, троє вважаються зниклими без вести.

"Ньютон" вийшов на сушу неподалік від популярного курорту Кабо-Сан-Лукас і пошкодив велику кількість будівель. Швидкість вітру досягала 150 км/ч.

Нагадаємо, у Північній Кореї у результаті повені, викликаної тайфуном "Лайонрок", загинули 60 людей.