Рятувальникам вдалося взяти під контроль лісову пожежу біля Марселя
У Франції пожежним командам вдалося узяти під контроль лісову пожежу, що вирує біля Марселя.
Про це повідомляє Euronews.
У Колорадо горить понад 120 га лісу
З вогнем борються 800 пожежників.
Пожежа знищила 390 га території Національного природного парку "Каланки".
"Справжня катастрофа! Упродовж 10 років сюди поверталися і тут розмножувалися живі організми, комахи, фауна та флора, тривала регенерація, природа робила свою справу… Ця територія багата на середземноморські рослини. І от тепер усе треба починати з нуля…", - сказав керівник Національного природного парку Дідьє Рео.
Наразі французька поліція з‘ясовує причини займання.
Нагадаємо, лісова пожежа біля Марселя розпочалася ще 11 серпня. Тоді рятувальники евакуювали місцеве населення.
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