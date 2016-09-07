Рятувальникам вдалося взяти під контроль лісову пожежу біля Марселя

У Франції пожежним командам вдалося узяти під контроль лісову пожежу, що вирує біля Марселя.

Reuters

Про це повідомляє Euronews.

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З вогнем борються 800 пожежників.

Пожежа знищила 390 га території Національного природного парку "Каланки".

"Справжня катастрофа! Упродовж 10 років сюди поверталися і тут розмножувалися живі організми, комахи, фауна та флора, тривала регенерація, природа робила свою справу… Ця територія багата на середземноморські рослини. І от тепер усе треба починати з нуля…", - сказав керівник Національного природного парку Дідьє Рео.

Наразі французька поліція з‘ясовує причини займання.

Нагадаємо, лісова пожежа біля Марселя розпочалася ще 11 серпня. Тоді рятувальники евакуювали місцеве населення.