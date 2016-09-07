Водіїв на дорогах України очікує тепла і суха погода
У середу і четвер на українських автошляхах збережеться тепла погода, опадів синоптики не обіцяють.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +25°... +31°. Завтра на цьому маршруті температура до +31°, малохмарно.
Сьогодні в Україні без опадів, на півдні температура підніметься до +32° (карта)
На трасі Київ - Ужгород у середу невелика хмарність, температура в дорозі +22° ... +29°. У четвер без опадів, температура до +29°.
За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +28°, малохмарно. Завтра на даному маршруті сонячно і без опадів, температура до +28°.
У напрямку Харкова сьогодні малохмарно. Температура в дорозі до +25°. 8 вересня на цьому маршруті ясно, температура +25°... +27°.
За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні без опадів, +25° ... +28°. За даним напрямом у четвер мінлива хмарність, температура до +30°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +13°
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Дніпро+25°... +12°
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Донецьк+25°... +9°
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Житомир+27°... +13°
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Запоріжжя+26°... +12°
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Івано-Франківськ+28°... +14°
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Київ+24°... +13°
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Кіровоград+25°... +11°
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Луганськ+22°... +8°
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Луцьк+29°... +15°
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Львів+29°... +16°
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Миколаїв+27°... +14°
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Одеса+28°... +16°
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Полтава+22°... +11°
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Рівне+28°... +14°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+20°... +8°
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Тернопіль+28°... +14°
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Харків+21°... +10°
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Херсон+27°... +15°
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Хмельницький+28°... +15°
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Черкаси+24°... +12°
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Чернігів+23°... +10°
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Чернівці+29°... +15°