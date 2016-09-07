Водіїв на дорогах України очікує тепла і суха погода

У середу і четвер на українських автошляхах збережеться тепла погода, опадів синоптики не обіцяють.

На дорогах України без опадів / loginincorrect.livejournal.com

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +25°... +31°. Завтра на цьому маршруті температура до +31°, малохмарно.

Читайте також Сьогодні в Україні без опадів, на півдні температура підніметься до +32° (карта)

На трасі Київ - Ужгород у середу невелика хмарність, температура в дорозі +22° ... +29°. У четвер без опадів, температура до +29°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +28°, малохмарно. Завтра на даному маршруті сонячно і без опадів, температура до +28°.

У напрямку Харкова сьогодні малохмарно. Температура в дорозі до +25°. 8 вересня на цьому маршруті ясно, температура +25°... +27°.

За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні без опадів, +25° ... +28°. За даним напрямом у четвер мінлива хмарність, температура до +30°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.