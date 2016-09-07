Проливні дощі затопили Грецію, є жертви

Через повені, викликані проливними дощами, у Греції загинули три людини.

Reuters

Про це повідомляє Reuters.

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Усі три жертви загинули в провінції Мессинія, яка більше інших регіонів постраждала від повені. Зокрема, у місті Каламата за годину випало 140 мм опадів.

Багато районів Мессинії через затоплення залишаються відрізаними від решти країни

Повідомляється, що від повені постраждало також місто Салоніки. Тут пожежники отримали понад 500 дзвінків через негоду.

Нагадаємо, у результаті урагану "Ньютон", який обрушився на Мексику, загинули дві людини.