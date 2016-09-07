Через лісову пожежу в Каліфорнії евакуюють місцевих жителів

16:01, 7 вересня 2016
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Лісова пожежа, що бушує в окрузі Бьютт (штат Каліфорнія, США), знищив кілька житлових будинків.

REUTERS
REUTERS

Про це повідомляє kcra.com.

Рятувальникам вдалося взяти під контроль лісову пожежу біля Марселя

Пожежа в окрузі розпочалася у понеділок, 5 вересня. Вогонь, який рухається з високою швидкістю, уже знищив понад 340 га лісу.

За останніми даними, повністю згоріли три будинки, ще 300 загрожує небезпека. Людей, що проживають у регіоні, евакуюють.

Рятувальники попереджають, що в штаті Каліфорнія починається найбільш пожежонебезпечний період в році.

Нагадаємо, через лісові пожежі каліфорнійська влада змушена була евакуювати понад 80 тисяч осіб з графства Сан-Бернардіно.

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