Завтра в Україні без опадів, на півдні і заході повітря прогріється до +30° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 8 вересня, в Україні стовпчик термометра підніметься до +30°, опадів не очікується.
У Києві завтра сонячно, вночі +13°, вдень +26°. Вітер західний та північно-західний, до 3,9 м/с.
У Києві сьогодні вдень до +25°, опадів не очікується
У Львові 8 вересня без опадів, вночі +12°, вдень +26°. Вітер мінливий, легкий.
У Луцьку завтра малохмарно. Температура повітря вночі +13°, вдень +26°. Вітер мінливий, до 2.4 м/с.
У Вінниці очікується невелика хмарність. Температура вночі +13°, вдень +28°. Вітер мінливий, легкий.
Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду. Температура вночі +15°, вдень +30°, вітер мінливий, легкий.
У Харкові у четвер малохмарно, температура вночі +14°, вдень +25°. Вітер західний та північно-західний, помірний.
У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують невелику хмарність. Температура вночі +13°, вдень +28°. Вітер західний та північно-західний, до 4.8 м/с.
У Сімферополі без опадів. Температура вночі +13°, вдень +28°. Вітер північний та східний, слабкий.
Жителям Маріуполя обіцяють мінливу хмарність, температура вночі +14°, вдень +28°. Вітер мінливий, до 4,4 м/с.
У Краматорську в четвер сонячно, температура вночі +11°, вдень +26°, вітер західний та північно-західний, слабкий.
У Києві встановлено новий температурний рекорд
У Сєвєродонецьку завтра практично безхмарно. Температура вночі +11°, вдень +27°. Вітер західний, до 5.4 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +13°
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Дніпро+25°... +12°
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Донецьк+25°... +9°
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Житомир+27°... +13°
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Запоріжжя+26°... +12°
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Івано-Франківськ+28°... +14°
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Київ+24°... +13°
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Кіровоград+25°... +11°
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Луганськ+22°... +8°
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Луцьк+29°... +15°
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Львів+29°... +16°
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Миколаїв+27°... +14°
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Одеса+28°... +16°
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Полтава+22°... +11°
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Рівне+28°... +14°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+20°... +8°
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Тернопіль+28°... +14°
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Харків+21°... +10°
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Херсон+27°... +15°
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Хмельницький+28°... +15°
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Черкаси+24°... +12°
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Чернігів+23°... +10°
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Чернівці+29°... +15°