Завтра в Україні без опадів, на півдні і заході повітря прогріється до +30° (карта)

18:30, 7 вересня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 8 вересня, в Україні стовпчик термометра підніметься до +30°, опадів не очікується.

flickr.com Sergei Morugin
Завтра в Україні без опадів / flickr.com Tony Morugin

У Києві завтра сонячно, вночі +13°, вдень +26°. Вітер західний та північно-західний, до 3,9 м/с.

У Києві сьогодні вдень до +25°, опадів не очікується

У Львові 8 вересня без опадів, вночі +12°, вдень +26°. Вітер мінливий, легкий.

У Луцьку завтра малохмарно. Температура повітря вночі +13°, вдень +26°. Вітер мінливий, до 2.4 м/с.

У Вінниці очікується невелика хмарність. Температура вночі +13°, вдень +28°. Вітер мінливий, легкий.

Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду. Температура вночі +15°, вдень +30°, вітер мінливий, легкий.

УНИАН
В Україні завтра до +30° / УНІАН

У Харкові у четвер малохмарно, температура вночі +14°, вдень +25°. Вітер західний та північно-західний, помірний.

У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують невелику хмарність. Температура вночі +13°, вдень +28°. Вітер західний та північно-західний, до 4.8 м/с.

У Сімферополі без опадів. Температура вночі +13°, вдень +28°. Вітер північний та східний, слабкий.

Жителям Маріуполя обіцяють мінливу хмарність, температура вночі +14°, вдень +28°. Вітер мінливий, до 4,4 м/с.

У Краматорську в четвер сонячно, температура вночі +11°, вдень +26°, вітер західний та північно-західний, слабкий.

У Києві встановлено новий температурний рекорд

У Сєвєродонецьку завтра практично безхмарно. Температура вночі +11°, вдень +27°. Вітер західний, до 5.4 м/с.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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