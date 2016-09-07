У Києві завтра температура підніметься до +26°, без опадів
Згідно з даними Погода УНІАН 8 вересня у столиці без опадів, температура повітря вдень +26°.
До вечора в Києві температура повітря знизиться до +19°.
Водіїв на дорогах України очікує тепла і суха погода
Вітер західний та північно-західний, до 3,9 м/с.
Завтра сонце в столиці зійде у 06:23, а зайде о 19:26.
Як повідомляв УНІАН, у четвер, 8 вересня, в Україні стовпчик термометра підніметься до +30°, опадів не очікується.
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Погода в Україні
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Вінниця+26°... +13°
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Дніпро+25°... +12°
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Донецьк+25°... +9°
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Житомир+27°... +13°
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Запоріжжя+26°... +12°
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Івано-Франківськ+28°... +14°
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Київ+24°... +13°
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Кіровоград+25°... +11°
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Луганськ+22°... +8°
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Луцьк+29°... +15°
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Львів+29°... +16°
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Миколаїв+27°... +14°
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Одеса+28°... +16°
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Полтава+22°... +11°
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Рівне+28°... +14°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+20°... +8°
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Тернопіль+28°... +14°
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Харків+21°... +10°
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Херсон+27°... +15°
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Хмельницький+28°... +15°
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