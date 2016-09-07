У Києві завтра температура підніметься до +26°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН 8 вересня у столиці без опадів, температура повітря вдень +26°.

У Києві завтра без опадів / holy-mozart.livejournal.com

До вечора в Києві температура повітря знизиться до +19°.

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Вітер західний та північно-західний, до 3,9 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 06:23, а зайде о 19:26.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 8 вересня, в Україні стовпчик термометра підніметься до +30°, опадів не очікується.