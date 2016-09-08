В Україні сьогодні без опадів, на півдні температура підніметься до +30° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 8 вересня, в Україні вдень до +30°, опадів синоптики не обіцяють.

Сьогодні в Україні без опадів / ua-travels.livejournal.com

У столиці без опадів, удень +26°. Вітер західний та північно-західний, до 4.5 м/с.

Читайте також Водіїв на дорогах України очікує тепла і суха погода

У Львові 8 вересня буде невелика хмарність, температура повітря вдень +27°. Вітер мінливий, легкий.

У Луцьку сьогодні сонячно. Температура повітря вдень +27°. Вітер мінливий, до 2.4 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у четвер без опадів. Температура +28°. Вітер північний та північно-західний, легкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють ясну погоду, температура вдень +30°, вітер мінливий, до 5.0 м/с.

В Україні до +30° / УНІАН

У Харкові сонячно. Температура до +25°, вітер північний та північно-західний, помірний.

У Сімферополі сьогодні без опадів. Температура вдень +28°. Вітер мінливий, до 3.0 м/с.

У Дніпрі очікується практично безхмарна погода. Температура повітря +29°. Вітер мінливий, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +28°. Вітер мінливий, до 5.1 м/с.

У Краматорську у четвер без опадів, удень +27°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.

Читайте також Потужні зливи затопили Північну Корею, є жертви

У Сєвєродонецьку сьогодні невелика хмарність, температура вдень +25°. Вітер північний та північно-західний, до 5.2 м/с.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.